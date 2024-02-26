Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:33, 26 февраля 2024Ценности

Популярная 18-летняя блогерша снялась в крошечном купальнике

Фото: @alabamaluellabarker

Популярная американская блогерша Аламаба Баркер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя инфлюэнсерша поделилась данным снимком в сторис. На размещенном фото девушка предстала в раздельном крошечном купальнике желто-зеленого цвета с завязками, положив при этом руки на грудь. Также на ней надеты полупрозрачные зеленые шорты.

Кроме того, в качестве украшений знаменитость выбрала сияющее колье, небольшие круглые серьги, а также кольца. Вдобавок она сделала макияж в стиле smoky eyes и уложила волосы в легкие локоны.

Ранее дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенных образах для журнала WSJ. Тогда во время съемки 22-летняя манекенщица примерила пиджак на голое тело и прозрачную футболку, сквозь которую была видна грудь. К данному образу модель подобрала кожаные черные сапоги в ковбойском стиле и плавки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму завели уголовное дело из-за драки с участием бойцов ЧВК «Медведь». Что известно об этой организации?

      Гинцбург оценил выводы ученых об осложнениях после зарубежных вакцин от COVID-19

      Популярная 18-летняя блогерша снялась в крошечном купальнике

      В Британии указали на изменившееся отношение украинцев к Зеленскому

      В конфликте на Украине увидели предпосылки к ядерной войне

      Российский пенсионер получил условный срок за поджог двери банка

      В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о потерях ВСУ за два года

      Уролог предупредил мужчин о главной причине импотенции

      Украинский военный ждал неделю российского плена

      Российская авиация поразила скопление живой силы ВСУ в районе Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше