Популярная 18-летняя блогерша снялась в крошечном купальнике

Популярная американская блогерша Аламаба Баркер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя инфлюэнсерша поделилась данным снимком в сторис. На размещенном фото девушка предстала в раздельном крошечном купальнике желто-зеленого цвета с завязками, положив при этом руки на грудь. Также на ней надеты полупрозрачные зеленые шорты.

Кроме того, в качестве украшений знаменитость выбрала сияющее колье, небольшие круглые серьги, а также кольца. Вдобавок она сделала макияж в стиле smoky eyes и уложила волосы в легкие локоны.

Ранее дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенных образах для журнала WSJ. Тогда во время съемки 22-летняя манекенщица примерила пиджак на голое тело и прозрачную футболку, сквозь которую была видна грудь. К данному образу модель подобрала кожаные черные сапоги в ковбойском стиле и плавки.