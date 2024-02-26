Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:43, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о неудачной попытке попасть в шоу на ТНТ

Сергей Орлов

Сергей Орлов. Кадр: Артем Винокур / YouTube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о неудачной попытке попасть в шоу Stand Up на канале ТНТ. Подробности он раскрыл в подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube.

«Я помню, что я сильно расстраивался, что меня не берут в этот Stand Up на ТНТ», — отметил Орлов. Комик добавил, что помнит день, когда ему сообщили об отказе авторов взять его в шоу. «Я был с дочкой на детской площадке, и такой на качеле: "Почему так несправедлива жизнь?"» — вспомнил он.

При этом юморист признался, что сегодня рад тому факту, что не попал в проект. Он предположил, что если бы участвовал в этом телешоу, его карьера сложилась бы менее удачно. Ведущий подкаста, комик Артем Винокур согласился с коллегой и предположил, что в случае успеха на ТНТ Орлов вряд ли занялся бы развитием YouTube-канала.

Ранее Орлов рассказал о похудении на 20 килограммов. Комик отметил, что смог снизить вес благодаря тому, что начал внимательнее относиться к питанию.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер банкир Джейкоб Ротшильд. Его считали тайным правителем мира

      В Москве начали готовиться к похоронам Навального

      Китай выступил против вмешательств в дела стран под прикрытием прав человека

      Блогерша сделала в честь дружбы татуировку и пожалела о ней спустя восемь лет

      Опубликовано видео горящего танка Abrams

      CAS зарегистрировал четыре апелляции по медалям командного турнира на Играх-2022

      Автор песен Пугачевой рассказала о проблемах со здоровьем

      Популярный комик рассказал о неудачной попытке попасть в шоу на ТНТ

      Lenovo представила ноутбук с прозрачным экраном

      Педиатр рассказал о серьезной опасности аспирина для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше