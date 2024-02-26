Популярный комик рассказал о неудачной попытке попасть в шоу на ТНТ

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о неудачной попытке попасть в шоу Stand Up на канале ТНТ. Подробности он раскрыл в подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube.

«Я помню, что я сильно расстраивался, что меня не берут в этот Stand Up на ТНТ», — отметил Орлов. Комик добавил, что помнит день, когда ему сообщили об отказе авторов взять его в шоу. «Я был с дочкой на детской площадке, и такой на качеле: "Почему так несправедлива жизнь?"» — вспомнил он.

При этом юморист признался, что сегодня рад тому факту, что не попал в проект. Он предположил, что если бы участвовал в этом телешоу, его карьера сложилась бы менее удачно. Ведущий подкаста, комик Артем Винокур согласился с коллегой и предположил, что в случае успеха на ТНТ Орлов вряд ли занялся бы развитием YouTube-канала.

Ранее Орлов рассказал о похудении на 20 килограммов. Комик отметил, что смог снизить вес благодаря тому, что начал внимательнее относиться к питанию.