Российская пациентка ударила ножом мужчину из соседней палаты во время конфликта

В Ленобласти пациентка спецбольницы ударила ножом мужчину, его госпитализировали

Пациентка спецбольницы в Ленинградской области ударила ножом 51-летнего мужчину из соседней палаты во время конфликта, его госпитализировали. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в туберкулезной больнице поселка Зеленый Холм Выборгского района в воскресенье ночью. Женщина и потерпевший распивали спиртные напитки в одной из палат, когда между ними начался конфликт. 38-летняя нападавшая взяла нож и нанесла мужчине удары в области живота и груди. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую женщину задержали в соседней палате, ранее она уже была неоднократно судима за кражи.

Ранее житель Майкопа проник в дом к спящему знакомому и ударил его ножом в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь.