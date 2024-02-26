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23:58, 26 февраля 2024Россия

Российские войска атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские войска группировки «Днепр» за минувшие сутки атаковали более 20 пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий в Херсонской области, стремясь наносить поражение противнику всеми видами огневых средств. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Уничтожено до 30 боевиков, две боевых бронированных машины, пять орудий и минометов, зенитная установка, четыре автомобиля, три лодки. Сбиты и подавлены семь беспилотников», — добавил губернатор Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Также ВС РФ за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

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      Александра Синицына
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