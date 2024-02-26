Российскому предпринимателю сломали ребра в магазине гаджетов

В Ростове-на-Дону предпринимателю сломали ребра в магазине гаджетов

В Ростове-на-Дону неизвестный сломал ребра 35-летнему предпринимателю в магазине гаджетов. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По сведениям издания, россиянин, который занимается продажей телефонов и аксессуаров к ним, зашел в точку на Университетском переулке, где можно найти продукцию Apple.

По словам бизнесмена, за ним проследовал бородатый мужчина и сходу начал ему угрожать. Незнакомец набросился на мужчину с кулаками: сломал ему нос и ребра.

Очевидцы через какое-то время сумели разнять дерущихся. Знакомые отвезли пострадавшего в больницу, а нападавший скрылся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пара устроила битву за семечки в супермаркете на Софийской улице и избила продавца.

Совершившего кражу и его избранницу отправили в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина в прошлом был судим.