Российская пара устроила битву за семечки в супермаркете и избила продавца

В Петербурге пара устроила битву за семечки и избила продавца в супермаркете

В Санкт-Петербурге пара устроила битву за семечки в супермаркете на Софийской улице и избила продавца. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, сотрудники Росгвардии прибыли в продуктовый магазин после поступившего сигнала. Там они задержали молодых людей, которые пытались похитить упаковку семечек.

Работник российского магазина догнал посетителя и стал отнимать у товар, на улице между ними завязалась драка. Тогда на помощь возлюбленному подоспела 19-летняя девушка. Она разбила о голову продавца бутылку шампанского. Последнего отвезли в больницу с травмой головы и порезами рук.

Совершившего кражу и его избранницу отправили в отдел полиции. Задержанный в прошлом уже был судим за подобное, также он привлекался по статье за наркотики.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина.