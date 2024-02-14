Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 14 февраля 2024Россия

Российская пара устроила битву за семечки в супермаркете и избила продавца

В Петербурге пара устроила битву за семечки и избила продавца в супермаркете

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пара устроила битву за семечки в супермаркете на Софийской улице и избила продавца. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, сотрудники Росгвардии прибыли в продуктовый магазин после поступившего сигнала. Там они задержали молодых людей, которые пытались похитить упаковку семечек.

Работник российского магазина догнал посетителя и стал отнимать у товар, на улице между ними завязалась драка. Тогда на помощь возлюбленному подоспела 19-летняя девушка. Она разбила о голову продавца бутылку шампанского. Последнего отвезли в больницу с травмой головы и порезами рук.

Совершившего кражу и его избранницу отправили в отдел полиции. Задержанный в прошлом уже был судим за подобное, также он привлекался по статье за наркотики.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

      Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

      Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше