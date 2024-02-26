СКР возбудил дело из-за нападения стаи бродячих псов на пятилетнего мальчика

Под Иркутском возбудили дело из-за нападения стаи собак на пятилетнего мальчика

В Иркутской области возбуждено дело из-за нападения бродячих псов на пятилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 февраля в СНТ «Юность» в городе Шелехове на ребенка напала стая собак. Мать увидела происходящее и вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с укусами и ранами.

Возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») и части 1 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

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