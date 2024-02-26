Сообщение о принуждении подростков вставать на воинский учет не подтвердилось

Информация о принуждении подростков вставать на воинский учет не подтвердилась

Информация о принуждении несовершеннолетних подростков в новых регионах вставать на воинский учет не подтвердилась.

Назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров опубликовал в Telegram сообщение о том, что Россия принуждает несовершеннолетних подростков в новых регионах страны к постановке на воинский учет.

Постановка на воинский учет граждан мужского пола по закону РФ осуществляется в год достижения ими возраста 17 лет. На новых территориях России действуют российские законы, по этой причине юноши в новых регионах страны, как и во всех других, встают на воинский учет за год до достижения совершеннолетия.

После достижения 18 лет, в случае отсутствия оснований для отсрочки, юноши должны пройти срочную службу в российской армии. При этом это вовсе не означает, что они будут призваны участвовать в спецоперации на Украине.

Кроме того, любой человек по закону России в течение двух недель после получения российского гражданства должен встать на воинский учет. Однако в данном случае постановка на учет также не подразумевает обязательную отправку в зону спецоперации. В СМИ и соцсетях информация распространения не получила.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»