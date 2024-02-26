Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о принуждении подростков вставать на воинский учет не подтвердилось

Информация о принуждении подростков вставать на воинский учет не подтвердилась

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Информация о принуждении несовершеннолетних подростков в новых регионах вставать на воинский учет не подтвердилась.

Назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров опубликовал в Telegram сообщение о том, что Россия принуждает несовершеннолетних подростков в новых регионах страны к постановке на воинский учет.

Постановка на воинский учет граждан мужского пола по закону РФ осуществляется в год достижения ими возраста 17 лет. На новых территориях России действуют российские законы, по этой причине юноши в новых регионах страны, как и во всех других, встают на воинский учет за год до достижения совершеннолетия.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

После достижения 18 лет, в случае отсутствия оснований для отсрочки, юноши должны пройти срочную службу в российской армии. При этом это вовсе не означает, что они будут призваны участвовать в спецоперации на Украине.

Кроме того, любой человек по закону России в течение двух недель после получения российского гражданства должен встать на воинский учет. Однако в данном случае постановка на учет также не подразумевает обязательную отправку в зону спецоперации. В СМИ и соцсетях информация распространения не получила.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Пушилин уличил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ

      Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето 2024 года

      Один из ведущих производителей подъемных кранов ликвидировал российскую «дочку»

      Российские военные уничтожили украинский ЗРК стоимостью 300 миллионов долларов

      Китай предупредили о критическом ущербе из-за попыток спасти свой рынок

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      Жильцы дома в российском городе лишились сна из-за дыры в трубе

      Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

      На катке академии Плющенко обвалилась крыша

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше