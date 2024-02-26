В ДНР объяснили несостыковки в словах Зеленского о потерях ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: слова Зеленского о потерях ВСУ призваны «расслабить»

Заявления Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют цифрам, которые ранее озвучивали источники Министерства обороны республики. Такие слова нужны, чтобы успокоить население на фоне потерь ВСУ, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«На мой взгляд, сообщение Зеленского о 31 тысяче погибших солдат ВСУ призваны понизить градус социальной напряженности в обществе и "расслабить" население для призыва, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса. (...) Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих», — заявил чиновник.

Он также указал на несостыковки слов Зеленского с информацией источников из Минобороны Украины, по словам которых только во время контрнаступления украинская армия потеряла более 100 тысяч солдат.

Ранее слова политика прокомментировали также в США. По словам журналистов из The New York Times, год назад в Вашингтоне потери ВСУ оценивали в размере 70 тысяч человек.