Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 26 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР объяснили несостыковки в словах Зеленского о потерях ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: слова Зеленского о потерях ВСУ призваны «расслабить»
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявления Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют цифрам, которые ранее озвучивали источники Министерства обороны республики. Такие слова нужны, чтобы успокоить население на фоне потерь ВСУ, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«На мой взгляд, сообщение Зеленского о 31 тысяче погибших солдат ВСУ призваны понизить градус социальной напряженности в обществе и "расслабить" население для призыва, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса. (...) Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих», — заявил чиновник.

Он также указал на несостыковки слов Зеленского с информацией источников из Минобороны Украины, по словам которых только во время контрнаступления украинская армия потеряла более 100 тысяч солдат.

Ранее слова политика прокомментировали также в США. По словам журналистов из The New York Times, год назад в Вашингтоне потери ВСУ оценивали в размере 70 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

      Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

      Продажи жилья после ужесточения ипотеки в России оценили

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о нелепых сообщениях от поклонников

      Детей завалило песком во время игры на пляже

      В Крыму спасли застрявшую в горах группу туристов

      Муж Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей

      В российском регионе трехлетний мальчик попал в реанимацию из-за капель бабушки

      «Тинькофф» переехал с Кипра на остров Русский

      Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше