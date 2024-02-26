В Германии рассказали об отчаянных попытках помочь ВСУ

Spiegel: Германия пытается закупать боеприпасы для ВСУ по всему миру

Германия по всему миру ищет боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на главу специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.

Он посетовал, что артиллерийские и зенитные снаряды, необходимые украинской армии, не так просто приобрести, поскольку они «не представлены в изобилии на полках магазинов».

Как отмечается в материале, немецкому оборонному ведомству постоянно приходится придумывать, где достать дефицитные боеприпасы для Украины. Чем больше проходит времени, тем труднее приходится союзникам Киева, указывает издание. Оно также предупредило, что, согласно прогнозам западных спецслужб, собственные запасы Украины закончатся «не позднее июня» или даже раньше.

Ранее сообщалось, что ВСУ опасаются остаться без снарядов в ближайшее время. По словам высокопоставленного представителя НАТО, украинские подразделения уже нормируют расход боеприпасов, что вынуждает командиров делать трудный выбор.