В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

В Молдавии возбудили более 900 дел о нелегальной миграции с Украины

Пограничная полиция Молдавии с 2022 года возбудила более 900 уголовных дел, связанных с незаконной организацией перехода границы. О росте преступлений порталу Adevarul рассказал глава ведомства Руслан Голушка.

«На сегодняшний день у нас возбуждено 912 уголовных дел по факту организации незаконной миграции, и статистика показывает, что этот показатель постоянно увеличивается», — уточнил Голушка.

Руководитель Погранполиции также сообщил, что всего к уголовной ответственности были привлечены около 250 человек, в числе которых граждане как Украины, так и Молдавии. Суммарно за 2022 год, по словам Голушки, за организацию нелегального пересечения границы возбудили почти 320 уголовных дел.

В 2023 году их количество увеличилось до 490. С начала 2024 года по сегодняшний день было возбуждено еще 96 аналогичных уголовных дел. При этом лишь один из фигурантов был приговорен к реальному сроку, остальным выписали штрафы в размере до 50 тысяч леев.

Всего с 2022 года украинско-молдавскую границу пересекли более 1,4 миллиона граждан Украины. Большинство из них далее уехали в страны Евросоюза или вернулись домой. В Молдавии остались около 110 тысяч украинцев.

Ранее Погранполиция Молдавии заявила о ликвидации преступной сети, организовывавшей нелегальный выезд граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. У фигурантов были найдены незаконное огнестрельное и холодное оружие.