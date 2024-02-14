В Молдавии ликвидировали канал бегства уклонистов с Украины

Пограничная полиция Молдавии ликвидировала канал бегства уклонистов с Украины

В Молдавии обнаружили преступную группу и ликвидировали организованный ей канал бегства уклонистов с Украины. Об этом сообщила Пограничная полиция республики в Telegram.

«Сотрудники пограничной полиции в сотрудничестве с прокуратурой района Штефан-Водэ ликвидировали преступную сеть, специализирующуюся на организации нелегальной миграции граждан», — говорится в сообщении.

У подозреваемых нашли 40 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 60 тысяч леев, а также огнестрельное и холодное оружие, хранившееся незаконно.

Ранее Госпогранслужба (ГПС) Украины задержала рекордную по численности группу из 40 уклонистов от призыва вблизи границы с Венгрией. Организаторы использовали два микроавтобуса, внутри которых оказались жители из 11 украинских областей.