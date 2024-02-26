В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

Польский генерал Полько: Запад не способен настроить мир против России

Запад не способен настроить мировое сообщество, в особенности страны Африки и Латинской Америки, для поддержки Украины и противодействия России. С таким заявлением в интервью агентству PAP выступил отставной командир польского спецназа генерал Роман Полько.

«Западу не удается объединить членов международных организаций, ООН в единый фронт», — признал бывший военный, добавив, что России в настоящих условиях удается успешно продвигать свою позицию на дипломатических площадках.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия умело противостоит западным санкциям. «Пока мы пытаемся навредить России санкциями, она умело ведет финансовую войну против Запада», — отметил он.