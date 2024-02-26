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08:12, 26 февраля 2024Россия

В России на соревнованиях рухнул трамплин с десятками стоявших на нем людей

В Тюмени на соревнованиях по сноуборду обрушился трамплин с людьми

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Тюмени во время соревнований по сноуборду рухнул трамплин. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно десятки стоящих на вершине трамплина людей. Еще несколько человек взбираются по склону. Когда они достигают вершины, трамплин рушится.

По данным канала, участники хотели сделать совместное фото. На сайте турнира указано, что в основе трамплина лежит 110-тонный металлический каркас и отметили, что в результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в одной из школ Оренбургской области обрушился потолок спортзала. Пострадавших в результате ЧП также не было. По предварительным данным, причиной обрушения стало большое количество скопившегося на крыше снега.

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      Алан Босиков
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