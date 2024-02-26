Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

Синоптик Вильфанд: ранней весны в этом году ждать не стоит

В Москве март начнется с теплой погоды, но это не означает приход весны, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На вопрос о сроках начала весны он ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранней весны в этом году ждать не стоит, убежден синоптик. Он рассказал, что понятие весны в разное время сформулировали в Древнем Риме и Индии, где в начале марта действительно зеленела трава и распускались цветы. Для России же март — зимний месяц.

«Не бывало еще такого в истории, чтобы температура окончательно становилась положительной в марте. Среднемесячная температура — отрицательная. Ночные температуры, как правило, отрицательные, днем довольно часто температура переходит через ноль, но не обязательно. В марте бывают морозы очень сильные», — поделился Вильфанд.

По его словам, в среднем при наблюдениях за последние 30 лет температура окончательно переходит через ноль градусов в третьей декаде марта. Реки вскрываются в Подмосковье и центре Европейской России тоже в третьей декаде марта или начале апреля. Снег же сходит в первой декаде апреля.

Поэтому не нужно создавать завышенные ожидания, очаровываться тем, что 1 марта пришло, значит, весна. Ничего подобного Роман Вильфанд синоптик

Ранней весны не стоит ждать из-за больших сугробов

Высота снега в последние три дня, 23-25 февраля, была рекордно высокой за весь период наблюдений, обратил внимание синоптик. Так, 25 февраля она составляла 62 сантиметра, что на 3 сантиметра больше, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1902 году на отметке 59 сантиметров.

По словам Вильфанда, именно из-за больших сугробов не приходится говорить о ранней весне. Дело в том, что снег не дает земле и приземному слою воздуха нагреваться, отражая солнечную энергию. «Поэтому рассчитывать на то, что март будет экстремально теплым нельзя, может, будет около нормы, но ранней весны при больших сугробах точно ждать не стоит», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд предупреждал, что в течение недели с 26 февраля по 3 марта дневные температуры в Москве будут положительными, а ночные отрицательными, в результате чего прогнозируется гололедица, так как снег будет подтаивать, а затем подмерзать.

