Замглавы российского района избил звукорежиссера и попал в колонию на 10 лет

В Коми суд приговорил экс-замглавы Печорского района Канищева к 10 годам

В Коми суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Печорского района Андрея Канищева к 10 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, вечером 20 августа 2022 года замглавы районной администрации во время праздника в честь Дня Республики Коми выпил, вышел на сцену и несколько раз ударил по лицу звукорежиссера мероприятия. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт, что лишило его жизни.

Ранее суд в Ярославле арестовал 30-летнего треш-стримера, распространившего через интернет видео с избиением людей в прямом эфире.