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00:43, 27 февраля 2024Экономика

Иран снизил запасы высокообогащенного урана

Иран снизил запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Иран в ноябре сократил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, впервые с 2021 года. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ, с которым ознакомился Bloomberg.

Уточняется, что запасы снизились на пять процентов в сравнении с предыдущим кварталом, когда было зафиксировано увеличение производства на пять процентов. В агентстве подчеркнули, что «для того, чтобы достичь снижения, Иран смешал 31,8 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов, с материалом меньшей концентрации».

Инспекторы МАГАТЭ отметили, что иранские запасы урана, обогащенного до 60 процентов, снизились до 121,5 килограмма со 128,3 килограмма в ноябре.

Ранее сообщалось, что директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует поехать в Тегеран в феврале или марте, чтобы обсудить иранскую ядерную программу.

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      Юлия Мискевич
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