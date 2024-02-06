Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 6 февраля 2024Мир

Глава МАГАТЭ запланировал поездку в Иран

RFI: Глава МАГАТЭ Гросси планирует поехать в Иран и обсудить ядерную программу

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует поехать в Тегеран в феврале или марте, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Об этом глава агентства рассказал в эфире радио RFI.

«Я надеюсь посетить Тегеран в течение ближайшего месяца, возможно в марте, чтобы вернуть этот диалог "на рельсы", поскольку ситуация на Ближнем Востоке крайне опасная», — прокомментировал он возможность своей поездки.

Гросси отметил, что «нельзя исключать» вероятность достижения Ираном прогресса в ядерной программе и обогащении урана.

Ранее стало известно, что директор МАГАТЭ на следующей неделе посетит РФ. «На следующей неделе я буду находиться в России», — заявил Гросси.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

      В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

      Ольга Серябкина показала внешность без косметики

      Глава Евросовета призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины

      Против россиянина возбудили дело о госизмене за сотрудничество с СБУ

      В России объявили о завершении периода антикризисных налоговых мер

      Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение его регистрации на выборы

      СК возбудил уголовное дело после попытки похищения ребенка в Башкирии

      Новый премьер Казахстана заявил о необходимости решительных мер

      ВСУ ударили по центру российского села в приграничном регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше