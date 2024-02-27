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09:44, 27 февраля 2024Спорт

Роднина оценила попытки оспорить лишение России золота командного турнира ОИ

Роднина: не вижу смысла оспаривать лишение России золота командного турнира ОИ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила попытки оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) лишение сборной России золота командного турнира фигуристов на Олимпийских играх (ОИ) 2022 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина заявила, что не видит смысла в апелляции, и назвала это стрельбой в небо. «Есть признание, что у [Камилы] Валиевой был запрещенный препарат. Она имела право подать апелляцию на это. Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата», — отметила она.

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Также Роднина задалась вопросом, откуда были взяты средства на оспаривание решения суда. «А за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские?» — спросила она.

Ранее CAS зарегистрировал четыре апелляции по перераспределению медалей командного турнира. Три из них направлены из России с просьбой оставить команде золото, еще одна — из Канады с требованием присудить им бронзу.

30 января медали были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. О загрязнении декабрьской пробы стало известно после окончания командного турнира.

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