Российский фельдшер в блоге обсмеивала фотографии пациентов с переломами

В Приморье фельдшер в блоге обсмеивала фото пациентов с переломами и поплатилась

В Приморском крае фельдшер завела блог о работе и обсмеивала там фотографии пациентов с переломами и тяжелыми травмами. Россиянка уже поплатилась за подобный контент: Минздрав и подстанция скорой помощи организовали проверки ее деятельности. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

25-летняя девушка работает на скорой помощи 3,5 года. Она разъяснила, что в какой-то момент решила попробовать себя в качестве блогера и показать свою профессию изнутри.

Жительница Приморья сделала первые рилсы, после этого на ее страницу в одной из соцсетей подписалось почти 30 тысяч человек. Развивать блог дальше девушка захотела треш-контентом: часто публиковала снимки с бездомными и алкоголиками.

Ее хобби не всем понравилось — некоторые пользователи усмотрели в этом раскрытие врачебной тайны и насмешки над больными людьми. По обращению одного из недовольных региональный Минздрав начал проверку.

Впоследствии фельдшер поделилась, что в ее блоге представители ведомства не выявили ничего противозаконного.

Затем в дело включилась подстанция, на которой работает девушка. Там решили организовать собственную проверку. Медик стала искать помощи у юристов.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате.