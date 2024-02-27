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09:41, 27 февраля 2024Россия

Российский фельдшер в блоге обсмеивала фотографии пациентов с переломами

В Приморье фельдшер в блоге обсмеивала фото пациентов с переломами и поплатилась

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае фельдшер завела блог о работе и обсмеивала там фотографии пациентов с переломами и тяжелыми травмами. Россиянка уже поплатилась за подобный контент: Минздрав и подстанция скорой помощи организовали проверки ее деятельности. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

25-летняя девушка работает на скорой помощи 3,5 года. Она разъяснила, что в какой-то момент решила попробовать себя в качестве блогера и показать свою профессию изнутри.

Жительница Приморья сделала первые рилсы, после этого на ее страницу в одной из соцсетей подписалось почти 30 тысяч человек. Развивать блог дальше девушка захотела треш-контентом: часто публиковала снимки с бездомными и алкоголиками.

Ее хобби не всем понравилось — некоторые пользователи усмотрели в этом раскрытие врачебной тайны и насмешки над больными людьми. По обращению одного из недовольных региональный Минздрав начал проверку.

Впоследствии фельдшер поделилась, что в ее блоге представители ведомства не выявили ничего противозаконного.

Затем в дело включилась подстанция, на которой работает девушка. Там решили организовать собственную проверку. Медик стала искать помощи у юристов.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате.

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      Анна Щербакова
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