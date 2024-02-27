Умер актер и телеведущий Митрофанов

Актер и телеведущий Алексей Митрофанов умер на 57-м году жизни

В Болгарии на 57-м году жизни умер актер, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Об этом сообщают его друзья в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб», — сообщили они.

Публицист написал пятнадцать книг серии «Прогулки по старой Москве», а также книги о Ярославле, Калининграде, Калуге, Тамбове, Смоленске, Владимире, биографию Владимира Гиляровского.

С 2010 по 2015 годы Митрофанов был ведущим телеканале «ТВ Центр» — вел цикл передач «Хроники московского быта». Также он работал гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

Ранее в возрасте 68 лет умер заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. На его счету — свыше 50 ролей в сериалах и кино. В их числе — роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Петербургские тайны», фильмах «Крепкий орешек — 5» и британском сериале «МакМафия». На телевидении Колесников вел программу «Фазенда».