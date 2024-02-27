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18:57, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Боня рассказала о зависти к Бузовой

Блогерша Боня призналась, что завидует телеведущей Бузовой

Кадр: Gazgolder / YouTube

Блогерша и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что завидует телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом она заявила в эфире шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

«Конечно, завидую. Я просто восхищаюсь ее трудолюбием», — рассказала Боня, отвечая на вопрос, завидует ли она Бузовой.

По словам блогерши, ей также нравится то, что телеведущая считает себя лучшей. Она добавила, что такой уверенности в себе, как у Бузовой, «надо поучиться».

Ранее Боня назвала самый нелепый слух о себе. Она заявила, что ее забавляют сообщения о том, что она перелезла через забор, чтобы попасть на Каннский кинофестиваль.

Перед этим блогерша рассказала о желании поработать с американским бизнесменом Илоном Маском. Как уточнила Боня, она хотела бы сделать с ним анимационный проект или фильм образовательного характера.

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      Олег Давыдов
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