Боня рассказала о зависти к Бузовой

Блогерша Боня призналась, что завидует телеведущей Бузовой

Блогерша и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что завидует телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом она заявила в эфире шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

«Конечно, завидую. Я просто восхищаюсь ее трудолюбием», — рассказала Боня, отвечая на вопрос, завидует ли она Бузовой.

По словам блогерши, ей также нравится то, что телеведущая считает себя лучшей. Она добавила, что такой уверенности в себе, как у Бузовой, «надо поучиться».

Ранее Боня назвала самый нелепый слух о себе. Она заявила, что ее забавляют сообщения о том, что она перелезла через забор, чтобы попасть на Каннский кинофестиваль.

Перед этим блогерша рассказала о желании поработать с американским бизнесменом Илоном Маском. Как уточнила Боня, она хотела бы сделать с ним анимационный проект или фильм образовательного характера.