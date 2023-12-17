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19:21, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

Боня захотела сделать проект с Маском

Блогер Боня заявила, что хочет сделать мультфильм с бизнесменом Маском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер и телеведущая Виктория Боня в интервью для YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой» заявила, что хочет поработать с американским бизнесменом Илоном Маском.

Отвечая на вопрос о целях, блогер рассказала, что желает сделать анимационный проект или фильм образовательного характера. По ее словам, мультфильм можно сделать совместно с Маском.

«Я придумала один проект, который будет, знаешь, как Disney, какая-то своя история, но вот про другое — про героя, который кое-что делает. И дальше я придумала: с Илоном Маском можно сделать этот проект, потому что он очень футуристичный, он как раз о том, что он любит, и он очень сильно диджитал, цифровой тоже — при этом развлекательный», — отметила телеведущая.

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Ведущая Утяшева спросила, в курсе ли Маск об амбициозных совместных планах Бони. Та ответила, что он пока не знает о ее задумке, однако она убеждена, что если отправит свое желание «в пространство», то ему когда-нибудь приснится сон об этом проекте «и он поймет». «Илон, готовься, Виктория Боня идет на тебя!» — заключила Утяшева.

При этом Боня считает, что даже если Маск не захочет сделать с ней проект, осуществить ее идею согласятся саудиты. Помимо этого, среди ее целей — стать самой влиятельной женщиной в мире, которая общается с главами стран «Большой семерки», продолжить развитие своего бизнеса, открыть несколько центров ретрита, родить еще двоих детей, запустить собственное приложение и купить голубую яхту.

В сентябре стало известно, что Боня нашла способ заработать на своем лице после пластики.

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      Полина Кислицына
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