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15:31, 21 сентября 2023Ценности

Боня нашла способ заработать на своем лице после пластики

Скриншот: @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня нашла способ заработать на своем лице после пластической операции. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала в белом коротком платье. При этом на фото не видно ее лица.

«Если хотите, создам закрытый Telegram-канал, куда приму тех, кто хочет посмотреть на мое лицо! Покажу вам первым за символическую цену», — заявила знаменитость, предложив заплатить за данный запрос 1300 рублей. «Здесь не покажу! Слишком много хейтеров. Не доставлю им такое удовольствие», — заключила Боня.

Ранее в сентябре Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения». На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала в цветном халате и полотенце на голове. Она заявила, что не будет показывать свою внешность, пока окончательно не пройдет реабилитацию.

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    Екатерина Ештокина
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