В США рассказали о роли артиллерии в войсках России

Штаб Сухопутных войск США: для ВС России артиллерия остается «богом войны»

«Богом войны» для российских сил остается артиллерия, как об этом говорил Иосиф Сталин, указано в отчете Штаба Сухопутных войск США. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в армии США, российские Сухопутные войска сейчас повышают точность разведки, дальность и скорострельность огня, применяют различные виды высокоточного оружия.

Американские эксперты указали, что главную роль для Вооруженных сил (ВС) России играет артиллерия. Они спрогнозировали, что текущие и будущие Сухопутные войска России объединят возможности более точной разведки, повышенной дальности и скорострельности огня, автоматических систем управления.

«Но в то же время по-прежнему будут использовать массированный огонь для получения желаемого урона по целям нападающей стороны», — говорится в отчете.

Ранее Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных «Российская тактика» о ВС России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине.