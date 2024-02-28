Найден способ доказать существование темной материи

Physical Review D: найден способ доказать существование аксионных звезд

Ученые Королевского колледжа Лондона нашли способ доказать существование темной материи. Согласно статье, опубликованной в журнале Physical Review D, она может порождать аксионные звезды, которые влияют на космическое фоновое излучение.

Аксионы являются частицами-кандидатами на темную материю, которые имеют малую массу и должны присутствовать в очень больших количествах, чтобы объяснить эффекты от скрытой массы в галактиках. В результате должны возникнуть области с высокой плотностью аксионов, которые собираются в скопления и образуют аксионные звезды.

Эти аксионные звезды могут стать нестабильными после приобретения массы выше определенного порога, что приводит к всплескам электромагнитного излучения. Эти взрывы потенциально могли нагреть межгалактический газ, который существовал между галактиками через 50-500 миллионов лет после Большого взрыва.

Это, в свою очередь, изменяет то, как выглядит космическое фоновое излучение — электромагнитное излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода и заполняющее все пространство. Если удастся выделить сигнал от аксионных звезд от фона, то это станет доказательством существования темной материи.