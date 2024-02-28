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20:21, 28 февраля 2024Бывший СССР

Азербайджан заявил об ударе Армении по мирному процессу

Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил об ударе Армении по мирному процессу
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Армения нанесла удар по переговорному процессу с Азербайджаном, нарушив стабильность на границе. Об этом заявил глава МИД Армении Джейхун Байрамов, сообщает «Sputnik Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Байрамов выступил с заявлением в ходе встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине. Он назвал неприемлемыми продолжающиеся территориальные претензии Армении и заявил о неконструктивной риторике в отношении Азербайджана.

Встреча Мирзояна и Байрамова началась в Берлине днем 28 февраля согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене, прошедшей 17 февраля. В организации встречи приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Германии Олаф Шольц.

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      Юрий Леонов
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