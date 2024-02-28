Россиян предупредили о бессимптомно протекающем опасном заболевании

Врач Мясников заявил, что в большинстве случаев гонорея протекает бессимптомно

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасном заболевании, которое протекает бессимптомно. В посте, опубликованном в Telegram, он также рассказал, с какими последствиями могут столкнуться пациенты, которые запустили этот недуг.

Мясников заявил, что иногда заболевшие мужчины и женщины могут испытывать боль при мочеиспускании. «Только в США один миллион заболевших [гонореей] в год! И в России ситуация не лучше», — написал он.

Специалист сообщил, что при отсутствии своевременного лечения мужчины и женщины с этой болезнью могут стать бесплодными. Он добавил, что гонорею на начальной стадии сегодня успешно лечат антибиотиками.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как самостоятельно выявить алкоголизм. Телеведущий назвал четыре вопроса, которые обычно задают врачи, чтобы обнаружить недуг.