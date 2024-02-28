Будущее цен на новостройки в Москве предсказано

Эксперт Игнахин: цены на новостройки в Москве не будут расти активно

Цены на квартиры в новостройках Москвы не будут расти активно. Такое будущее цен на столичном рынке недвижимости предсказал генеральный директор и совладелец Level Group Кирилл Игнахин, передают «Ведомости».

По словам эксперта, стоимость квартир будет расти наравне с инфляцией. «Мы не можем прогнозировать, какая она будет. Мы считаем, что рост будет умеренный, а потенциала для снижения цен на недвижимость сейчас нет», — заявил Игнахин.

Гендиректор компании добавил, что цены не снизятся в том числе из-за быстрого роста затратной части. Застройщикам приходится с пугающей скоростью индексировать расходы на стройку. Сейчас средний рост зарплаты рабочих составляет 40-50 процентов за 12-18 месяцев.

Это связано с несколькими факторами. Трудовые мигранты хотят получать зарплату в долларах, курс которого вырос. Кроме того, на рынке наблюдается отток рабочей силы, так как многие выбирают заключение контракта для участия в спецоперации. Имеет значение и конкуренция — в Москве высокий спрос на рабочих из-за большого количества строек. На цену также влияет рост стоимости стройматериалов.

«Именно те удорожания в стоимости строительства, которые сейчас происходят, просто не позволят снижать цены», — заключил Игнахин.

Ранее стало известно, что с новыми условиями льготной ипотеки в старых границах Москвы доступными оказались только шесть процентов от всего объема жилья. По словам экспертов, в Новой Москве гораздо больше возможностей.