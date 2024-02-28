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04:04, 28 февраля 2024Мир

Стало известно о призывах конгрессменов США к диалогу по Украине

Politico: конгрессмены США все больше призывают к диалогу с Россией по Украине

Фото: Unsplash

Все больше конгрессменов в США приходят к выводу, что конфликт на Украине следует урегулировать путем переговоров с Россией. Об этом написала газета Politico со ссылкой на опрошенных законодателей.

Авторы публикации утверждают, что несколько месяцев назад идея о переговорах с Россией была непопулярной среди конгрессменов. Однако сейчас все большее число политиков считают этот исход наиболее вероятным.

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«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — подчеркнул заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио, республиканец от Флориды.

В свою очередь республиканец от штата Огайо, сенатор Джей Ди Вэнс поддержал мнение Рубио и добавил, что власти США «всегда на несколько месяцев отстают в понимании реальной ситуации на местах».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к мирному урегулированию на Украине. По его мнению, вопрос о победителе в этом конфликте неразрешим.

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      Марина Совина
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