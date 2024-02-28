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13:56, 28 февраля 2024Среда обитания

Эксперты призвали домохозяек насыпать кошачий наполнитель в мусорное ведро

Эксперты призвали бороться с запахом из мусорного ведра с помощью наполнителя

Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

Домохозяек призвали бороться с неприятными запахами, доносящимися из мусорного ведра, с помощью наполнителя для кошачьего туалета. Об этом пишет «МОС СМИ».

Эксперты напомнили, что наполнитель легко впитывает в себя различные запахи и жидкости. Таким образом его можно использовать в качестве нейтрализатора плохих ароматов. Наполнитель также является простым в использовании и недорогим средством, которое не несет вреда окружающим.

Домохозяйкам посоветовали насыпать гранулы на дно ведра так, чтобы они полностью закрыли нижнюю поверхность. Далее следует положить бумагу, прикрыв ей наполнитель. Сверху можно размещать пакет под мусор. Важно регулярно менять наполнитель. Для усиления эффекта рекомендуется добавить к гранулам немного эфирного масла.

Ранее ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала домохозяйкам разместить в спальне лимоны, апельсины и лавровые деревья. Также для этой комнаты подойдут другие растения, которые очищают воздух от вредных веществ.

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      Мария Черкасова
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