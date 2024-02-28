69-я параллель
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16:32, 28 февраля 202469-я параллель

Фараон из Якутии раскрыл преступление после 900-метрового забега

В Якутии собака смогла найти спрятавшихся в квартире вооруженных грабителей

Кадр: Якутия 24 / YouTube

В Республике Саха (Якутия) служебная собака по кличке Фараон после долгого забега смогла помочь полицейским найти спрятавшихся в квартире вооруженных грабителей. Об этом сообщает портал Yakutia.media.

По данным издания, двое мужчин ночью ворвались в продуктовый магазин. Угрожая ножом, россияне потребовали от кассирши отдать им выручку и скрылись. Когда на место прибыли полицейские, с ними был и сотрудник кинологической службы с собакой.

Животное смогло взять след грабителей. После того как собака пробежала 900 метров, она вышла к квартире, где скрывались подозреваемые. Мужчин задержали, против них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Якутии стадо лесных бизонов совершило налет на владения россиянина, наткнулось на его запасы и перекусило заготовленным для других животных сеном.

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      Марк Леонов
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