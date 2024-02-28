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08:55, 28 февраля 2024Мир

Французов назвали главной проблемой для амбиций Макрона по Украине

Politico: французы не считают Россию прямой угрозой, что мешает амбициям Макрона

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не соответствуют преобладающим настроениям французов в отношении конфликта. Об этой главной проблеме французского лидера сообщает Politico.

Как отмечает издание, Макрон хочет взять на себя «мантию мирового лидера и обратить вспять ослабевшую поддержку Украины со стороны Запада», однако французская политическая конъюнктура осложняет эту задачу.

По словам социолога Бруно Жанбара, в отличие от позиции Польши, стран Балтии, Германии и Северной Европы, Франция не рассматривает Россию как прямую угрозу, а российско-украинский конфликт считается вопросом бывшего СССР.

«Для французов конфликт [на Украине] не является великим цивилизационным столкновением за европейскую демократию и свободу, как для стран, которые до сих пор хранят горькие воспоминания о (...) правлении России», — говорится в публикации.

Уточняется, что согласно данным последних опросов общественного мнения института IFOP, симпатия к Украине во Франции быстро остывает и становится вялой. Несмотря на то, что 58 процентов французов имеют положительное впечатление об Украине, это на 24 пункта меньше, чем два года назад. Лишь 50 процентов поддерживают отправку вооружений на Украину. По сравнению с началом военных действий этот показатель опустился на 15 пунктов.

Более того, все меньше граждан Франции поддерживают антироссийские санкции — только 62 процента по сравнению с 72 процентами в феврале 2022 года.

Ранее Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. По его словам, официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

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      Дарья Балацкая
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