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02:58, 28 февраля 2024Бывший СССР

Глава Херсонской области предложил судить Зеленского

Губернатор Херсонской области Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил инициировать суд над Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

По словам главы региона, политик должен ответить за жертвы среди херсонцев и разрушения. Он добавил, что хотел бы задать оппоненту несколько вопросов в судебном заседании.

«С Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе», — подчеркнул Сальдо.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что Зеленский будет ликвидирован руками своих же генералов. По его мнению, они устроят инсценировку суда и признают украинского лидера виновным во всех преступлениях.

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      Марина Совина
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