Губернатор Херсонской области Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил инициировать суд над Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

По словам главы региона, политик должен ответить за жертвы среди херсонцев и разрушения. Он добавил, что хотел бы задать оппоненту несколько вопросов в судебном заседании.

«С Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе», — подчеркнул Сальдо.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что Зеленский будет ликвидирован руками своих же генералов. По его мнению, они устроят инсценировку суда и признают украинского лидера виновным во всех преступлениях.

