Группа молодых людей напала на россиянина в подъезде и спровоцировала дело

Во Владивостоке следователи завели дело по факту нападения на мужчину в подъезде

Во Владивостоке следователи завели уголовное дело по факту нападения на 28-летнего мужчину в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Теперь правоохранители устанавливают участников преступления и все обстоятельства произошедшего.

Ранее кадры с избиением попали в сеть. На них видно, как трое молодых ребят бьют и толкают четвертого. Рядом с ними стоит девочка, которая не принимает участия в происходящем. Следователи начали проверку, после которой завели дело. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю заявили РИА Новости, что на видео, вероятно, школьники. При этом в следственном управлении сообщили, что нападавшие, со слов пострадавшего, взрослые люди.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области двое подростков жестоко избили мужчину возле подъезда дома.