Известный певец сообщил о попадании в запрещенный список музыкантов

Певец Алекша Нович заявил об отмене концертов и попадании в запрещенный список

Известный российский певец Александр Олехнович, выступающий под псевдонимом Алекша Нович, сообщил о попадании в запрещенный список музыкантов, а также об отмене многочисленных концертов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что его тур по российским городам перенесен на сентябрь 2024 года. Помимо этого, он заявил, что выступления в Ставрополе, Волгограде и Астрахани полностью отменены. Концерты не состоятся и в Сочи, Пензе, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и Калининграде. Билеты на несостоявшиеся мероприятия можно будет использовать на выступлениях в других городах.

Нович добавил, что изменил и возрастной ценз всех своих выступлений. Теперь гости, не достигшие возраста совершеннолетия, смогут присутствовать на концертах в сопровождении родителей или опекунов, для которых дополнительные билеты не требуются. Тем, кто все-таки не сможет попасть на шоу и не сдаст билеты, исполнитель пообещал подарки.

По его словам, такие изменения в концертном графике произошли из-за того, что он попал в неофициальный список запрещенных в России артистов.

Ранее сообщалось, в Литве концерт американской певицы LP (настоящее имя — Лаура Перголицци) отменили из-за подарков от русских фанатов.