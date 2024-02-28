Лукашенко захотел конструктивного диалога между Минском и Будапештом

Лукашенко: Минск заинтересован в развитии конструктивного диалога с Будапештом

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии. Его обращение появилось на официальном сайте главы государства.

Лукашенко отметил интерес Минска в развитии конструктивного диалога с Будапештом. Он выразил надежду на то, что государства будут сотрудничать в различных направлениях на основе принципов равноправия и взаимоуважения.

Президент Белоруссии также пожелал венгерскому коллеге здоровья и успехов на его посту, а жителям страны — процветания и благополучия.

Ранее Лукашенко прокомментировал перспективы объединения России и Белоруссии в одну страну. По его словам, данную идею не поддержат жители обоих государств. Он заявил журналистам, что такое решение не принесет пользы, а лишь ухудшит положение. Альтернативой ему может стать надгосударственное объединение, которое усилит обе страны.