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20:59, 28 февраля 2024Бывший СССР

МИД Молдавии заявил о самом низком уровне отношений с Россией

Глава МИД Молдавии Попшой: отношения с Россией находятся на самом низком уровне
Михаил Попшой

Михаил Попшой. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Отношения Молдавии и России находятся на самом низком уровне за всю историю. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Попшой прокомментировал отношения Молдавии и России, в том числе и по вопросу Приднестровья. Он заявил, что вопросы отношений Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) являются внутренним делом страны.

«Дипломатические отношения с Россией находятся на самом низком уровне за всю нашу историю дипломатических отношений. Это прискорбно», — заявил дипломат. Он заявил, что Россия якобы планирует повлиять на результат президентских выборов и референдума по евроинтеграции, которые пройдут в стране осенью.

Ранее вице-премьер Молдавии Олег Серебрян назвал декларации депутатов Приднестровья пропагандистскими. Он добавил, что регион пользуется преимуществами политики, в том числе и интеграции с Евросоюзом, которую ведет Кишинев.

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      Юрий Леонов
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