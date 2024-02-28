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19:44, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали декларации депутатов Приднестровья пропагандистскими

Вице-премьер Молдавии Серебрян назвал декларации депутатов ПМР пропагандистскими
Олег Серебрян

Олег Серебрян. Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Кишинев отверг декларации, озвученные в Приднестровье в рамках съезда депутатов 28 февраля. Соответствующее заявление вице-премьера Олега Серебряна появилось в официальном Telegram-канале Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

Серебрян назвал заявления парламентариев Тирасполя «пропагандистскими». Он также напомнил депутатам Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), что регион пользуется преимуществами политики, в том числе и интеграции с Евросоюзом, которую ведет Кишинев.

28 февраля стало известно о планах парламентариев Приднестровья попросить помощи у России. В проекте резолюции съезда, адресованном Совфеду и Госдуме РФ, депутаты отметили усиление давления со стороны Молдавии, уточнив, что в регионе проживает более 220 тысяч русскоговорящих граждан.

На просьбу Тирасполя отреагировали в МИД России. В ведомстве назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов и пообещали рассмотреть просьбы ПМР с вниманием.

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      Екатерина Грищенко
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