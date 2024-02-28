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17:55, 28 февраля 2024Бывший СССР

МИД России ответил на просьбу властей Приднестровья о помощи

МИД России считает одним из приоритетов защиту интересов жителей Приднестровья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является одним из приоритетов Москвы, заявили в МИД России. Ответ внешнеполитического ведомства по ситуации приводит ТАСС.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали в министерстве, комментируя обращение властей Приднестровья.

28 февраля депутаты всех уровней ПМР в ходе съезда приняли резолюцию, содержащую просьбу о помощи из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе отмечалось, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации. Депутаты приготовили обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России.

На обращение отреагировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии.

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