МИД России ответил на просьбу властей Приднестровья о помощи

МИД России считает одним из приоритетов защиту интересов жителей Приднестровья

Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является одним из приоритетов Москвы, заявили в МИД России. Ответ внешнеполитического ведомства по ситуации приводит ТАСС.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали в министерстве, комментируя обращение властей Приднестровья.

28 февраля депутаты всех уровней ПМР в ходе съезда приняли резолюцию, содержащую просьбу о помощи из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе отмечалось, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации. Депутаты приготовили обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России.

На обращение отреагировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии.