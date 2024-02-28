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09:09, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск прокомментировал связь ЦРУ с Украиной

Илон Маск: ЦРУ хорошо исполняет указания правительства США
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал статью New York Times о деятельности ЦРУ на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск прокомментировал связь ЦРУ с Украиной и подчеркнул, что управление исполняет указания Вашингтона. Этот факт отражает американский курс, добавил он.

«В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо», — отметил бизнесмен.

Предприниматель добавил, что если текущая ситуация не нравится гражданам страны, то на выборах им следует голосовать за других политиков.

25 февраля New York Times написала, что после Евромайдана на Украине в 2014 году ЦРУ создало вдоль российско-украинской границы сеть шпионских баз с 12 секретными объектами. В результате Киев стал для США центром сбора разведывательной информации.

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      Марина Совина
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