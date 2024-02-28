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17:00, 28 февраля 2024Бывший СССР

На границе Украины с Молдавией и Румынией усилили контроль из-за роста миграции

На западе Украины усилили пограничный режим из-за роста нелегальной миграции

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

В западных районах Украины усилили пограничный режим. Причиной введения дополнительных мер контроля стал рост попыток нелегального пересечения кордона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черновицкого пограничного отряда.

Уточняется, что украинские пограничники запретили подъезд к границе ближе чем на пять километров для граждан, целью которых является туризм, отдых или рыболовство. Кроме того, для попадания в данную зону потребуется спецпропуск.

Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией. Ранее уже становилось известно об ухудшении ситуации с нелегальными мигрантами с Украины. Так, в Пограничной полиции Молдавии сообщили о возбуждении более 900 уголовных дел за незаконную организацию перехода границы в период с 2022 года по февраль 2024-го. К ответственности по ним были привлечены около 250 украинских и молдавских граждан. Одного из фигурантов суд приговорил к лишению свободы, остальным были выписаны штрафы.

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      Екатерина Грищенко
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