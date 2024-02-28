На Украине назвали размер запрошенной помощи от Запада

Минфин: Украине каждый месяц нужно по 3 миллиарда долларов иностранной помощи

Украине каждый месяц нужно по три миллиарда долларов иностранной помощи, заявил глава Минфина страны Сергей Марченко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как рассказал Марченко, деньги будут идти в том числе на социальные выплаты.

За два года Киев получил от стран Запада 63 миллиарда долларов, сообщили в Минифине.

Ранее в феврале Европарламент одобрил создание специального фонда размером в 50 миллиардов евро для помощи Киеву. Первые деньги оттуда должна поступить украинцам уже в марте.