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21:40, 28 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали размер запрошенной помощи от Запада

Минфин: Украине каждый месяц нужно по 3 миллиарда долларов иностранной помощи
Глава Минфина Украины Сергей Марченко

Глава Минфина Украины Сергей Марченко. Фото: Kazuhiro Nogi/Pool via Reuters

Украине каждый месяц нужно по три миллиарда долларов иностранной помощи, заявил глава Минфина страны Сергей Марченко. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как рассказал Марченко, деньги будут идти в том числе на социальные выплаты.

За два года Киев получил от стран Запада 63 миллиарда долларов, сообщили в Минифине.

Ранее в феврале Европарламент одобрил создание специального фонда размером в 50 миллиардов евро для помощи Киеву. Первые деньги оттуда должна поступить украинцам уже в марте.

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