На Украине опровергли закрытие границы с Польшей

Замминистра экономики Украины Качка опроверг закрытие границы с Польшей

Вопрос закрытия границы Украины и Польши не рассматривался в ходе переговоров 28 февраля. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/.

Качка прокомментировал прошедшие переговоры с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Гетьманом и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. По его словам, стороны работают над конструктивным решением по деблокаде границы и учета интересов фермеров Польши и Украины.

«За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась», — заявил чиновник. Он упомянул заявления премьера Польши Дональда Туска, назвавшего такое решение болезненным для обеих стран.

Ранее Туск заявил о возможности полного закрытия границы с Украиной. Он отметил, что в скором будущем Варшава готова применить и «более жесткие меры».