На Украине против митрополита Сумского возбудили дело за проповедь в защиту УПЦ

Митрополиту Сумскому Евлогию предъявили обвинения за проповедь в защиту УПЦ

Правоохранительные органы Украины возбудили дело против митрополита Сумского и Ахырского Евлогия из-за проповеди в защиту Украинской православной церкви (УПЦ). Его обвинили в разжигании религиозной розни, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Митрополит Евлогий рассказал, что основанием для обвинений стала его проповедь, в которой он высказался в поддержку нашей Украинской Православной Церкви и об ошибочности той религиозной политики против нашей Церкви и ее верных чад, которую мы все наблюдаем», — отмечается в пресс-релизе.

Евлогий заявил, что обвинения не имеют под собой реальной почвы, и призвал верующих молиться за его судьбу.

Ранее Служба безопасности Украины задержала двух иереев УПЦ в Закарпатье. Как рассказали в силовом ведомстве, они якобы виновны в демонстрации символики, пропагандирующей коммунизм.

