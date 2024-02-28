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12:29, 28 февраля 2024Бывший СССР

На Украине против митрополита Сумского возбудили дело за проповедь в защиту УПЦ

Митрополиту Сумскому Евлогию предъявили обвинения за проповедь в защиту УПЦ
Митрополит Евлогий

Митрополит Евлогий. Кадр: Православная Сумщина / YouTube

Правоохранительные органы Украины возбудили дело против митрополита Сумского и Ахырского Евлогия из-за проповеди в защиту Украинской православной церкви (УПЦ). Его обвинили в разжигании религиозной розни, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Митрополит Евлогий рассказал, что основанием для обвинений стала его проповедь, в которой он высказался в поддержку нашей Украинской Православной Церкви и об ошибочности той религиозной политики против нашей Церкви и ее верных чад, которую мы все наблюдаем», — отмечается в пресс-релизе.

Евлогий заявил, что обвинения не имеют под собой реальной почвы, и призвал верующих молиться за его судьбу.

Ранее Служба безопасности Украины задержала двух иереев УПЦ в Закарпатье. Как рассказали в силовом ведомстве, они якобы виновны в демонстрации символики, пропагандирующей коммунизм.

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      Глеб Палехов
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