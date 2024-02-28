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10:57, 28 февраля 2024Культура

Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой» после ее слов о невезении в любви

Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой» и заявил, что певицу нужно любить
HammAli (Александр Алиев)

HammAli (Александр Алиев). Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский музыкант Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), известный широкой публике как участник рэп-дуэта HammAli & Navai, назвал певицу Любовь Успенскую «офигительной милфухой» после жалоб артистки на невезение в любви. Об этом он высказался в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль», доступном на YouTube.

«Как можно бояться повстречаться с такой офигительной милфухой, которая ходит в "Булгари", "Ролексах", на "Фантоме" ездит. Как можно бояться такой малышки? Ее надо любить», — отметил рэпер.

В том же фильме Успенская рассказала о «беде с мужчинами». Она призналась, что много раз влюблялась, однако позже разочаровывалась в отношениях. По ее словам, она старалась полностью отдаваться союзу, однако в ответ получала лишь неблагодарность.

«Где найти мужа такого, который сможет мне угодить? Нет такого. А если найдется, то меня не станет. Потому что я должна быть независима, я должна делать то, что делаю», — подчеркивала певица.

Ранее Любовь Успенская раскритиковала людей, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.

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      Анастасия Астахова
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