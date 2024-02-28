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12:15, 28 февраля 2024Мир

Небензя посоветовал США взглянуть на бревно в своем глазу

Небензя в Совбезе ООН посоветовал США взглянуть на бревно в своем глазу

Фото: Mike Segar / Reuters

США, разрушившие войной Ирак, Сирию и Афганистан, должны взглянуть на бревно в своем собственном глазу, прежде чем искать соринку в чужом и осуждать другие страны. С такой речью выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию, крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны и в том числе Югославию? Прежде чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем», — посоветовал Небензя, обратившись к американскому коллеге.

По словам дипломата, Вашингтон не должен «читать лекции» Москве, сравнивая конфликты на Украине и в секторе Газа. «Российская Федерация не подвергает, как вы утверждаете, варварским бомбардировкам гражданское население Украины», — подчеркнул постпред РФ.

Ранее Небензя обвинил США в тиражировании заведомо ложной информации о якобы применении Россией ракет из Северной Кореи.

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      Глеб Бажуткин
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