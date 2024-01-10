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19:58, 10 января 2024Мир

Небензя заявил о распространении США ложной информации о ракетах из КНДР

Постпред России при ООН Небензя: США тиражируют ложную информацию

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США тиражируют заведомо ложную информацию о якобы применении Россией ракет из Северной Кореи. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных», — рассказал дипломат.

Ранее Словакия отказалась подписывать заявление с осуждением якобы имеющих место поставок России ракет из КНДР. В частности, глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств экспорта северокорейских ракет в Россию нет. Он также добавил, что Словакия присоединится к подобному документу только в случае предоставления «убедительных фактов».

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      Максим Габриелян
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