Новую жену Канье Уэста заметили в необычном наряде после критики Ким Кардашьян

Новую жену американского рэпера Канье Уэста заметили в необычном наряде после критики его бывшей супруги, телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели избранницу музыканта, дизайнера Бьянку Цензори в Париже в компании 10-летней дочери артиста Норт. Знаменитость отвела старшую дочь Уэста и Кардашьян в ресторан быстрого питания. Так, на размещенных кадрах видно, что 29-летняя девушка одета в объемную кожаную куртку и юбку. Кроме того, на ней были надеты капроновые колготки и остроносые туфли на шпильках.

В свою очередь, Норт предпочла толстовку с принтом, темные брюки и ботинки на массивной подошве. Вдобавок она надела огромную меховую шапку.

Ранее сообщалось, что предпринимательница Ким Кардашьян выдвинула требование Канье Уэсту на тему «голых нарядов» Бьянки Цензори. Анонимный инсайдер рассказал, что телезвезда настоятельно попросила избранницу бывшего супруга одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов.