Одна страна занялась опреснением Каспийского моря из-за дефицита воды

Азербайджан начал опреснять Каспийское море из-за дефицита воды

Азербайджан занялся опреснением воды из Каспийского моря из-за дефицита воды. О том, что одна страна начала этот процесс, заявил председатель государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов на общественных слушаниях в парламенте республики на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы», его слова приводит агентство Trend.

По словам главы госагентства, опреснение морской воды будет проводиться для того чтобы в дальнейшем использовать ее в технических целях. «Мы сможем добиться очищения технической воды от бактерий. Техническую воду можно будет использовать только в промышленности и декоративном озеленении», — пояснил он. Микаилов добавил, что воду из Каспийского моря начали очищать десять дней назад, в процессе участвуют 14 зарубежных компаний.

Ранее Микаилов заявлял, что Азербайджан из-за изменения климата стал страной с сильно ограниченным количеством водных ресурсов. По состоянию на 2022 год они сократились с 30 до 17 миллиардов кубометров поверхностных вод.

В середине февраля стало известно, что россияне в будущем станут массово пить дождевую воду.